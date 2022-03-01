Во Львовской области распространяют недостоверную информацию об изменении комендантского часа

Информация о смене комендантского часа оказалась ложной.

Сегодня, 1 марта, во Львовской области распространяют ложную информацию об изменении комендантского часа с 20:00 до 07:00 утра. На самом деле комендантский час действует без изменений, с 22:00 до 6:00.

Также читайте 40 тысяч переселенцев прибыли на Львовщину: сколько людей еще может принять область

Об этом проинформировал мэр Львова Андрей Садовый на своем канале в Telegram.



"Пока комендантский час действует без изменений, с 22:00 до 6:00. Будьте внимательны к сообщениям не из официальных источников", — отметил мэр.

Напомним, во Львове ввели полный запрет на продажу алкоголя.