Впервые за последние 10 лет: во Львовской области из-за бешеного кота ввели карантин

Впервые за последние 10 лет: во Львовской области из-за бешеного кота ввели карантин

Бешенство у животных в Червонограде обнаружили впервые за последние 10 лет.

В г. Червоноград Львовской области у кота обнаружили бешенство. Из-за этого в нескольких населенных пунктах объявили карантин.

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Об этом в Facebook сообщила руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Наталья Иванченко-Тимко.

Она отметила, что бешенство у животного в Червонограде обнаружили впервые за последние 10 лет.

"Угрожающей зоной по бешенству определен поселок Гирнык с прилегающими к ним полевыми массивами, угодьями, пастбищами, урочищами", — написала Наталья Иванченко-Тимко.

Руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ подчеркнула, что бешенство — это очень опасное заболевание у животных и человека, которое заканчивается летально.

"Бешенство — это острое особенно опасно вирусное заболевание всех теплокровных животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства (англ. Rabies virus) из рода Lyssavirus. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы и всегда заканчивается смертью", — пояснила Наталья Иванченко-Тимко.

Напомним, на Прикарпатье лиса с бешенством укусила мужчину.

Что стоит знать о бешенстве у животных и как распознать симптомы заболевания

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