Впервые за 20 лет: во Львове медики провели посмертную трансплантацию роговицы глаза (фото)

Впервые за 20 лет: во Львове медики провели посмертную трансплантацию роговицы глаза (фото)

На пациента предстоит длительная реабилитация, после которой он сможет жить полноценной жизнью.

Во Львове медики впервые за 20 лет провели трансплантацию роговицы глаза пациенту, который из-за болезни потерял зрение.

Об этом сообщили в Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Львов.

Медики отметили, что это уже шестая посмертная пересадка органа от одного донора, который уже подарил новую жизнь пяти пациентам. Новую роговицу глаза получил 69-летний пациент с г. Ивано-Франковск.

"После прооперированной катаракты три месяца назад у него проявилась буллезная кератопатия — его роговица начала мутнеть и он уже не мог видеть на один глаз. Вернуть зрение могла трансплантация", — сообщили медики.

Операция длилась более 3 часа. Ее провел руководитель Львовского городского медицинского центра "Микрохирургия глаза", профессор Игорь Новицкий, ему ассистировал заведующий областного офтальмологического центра Марьян Сарахман.

На пациента ждет длительная реабилитация, после которой он сможет жить полноценной жизнью.

Напомним, во Львове медики впервые в Украине осуществили операцию по трансплантации сердца 13-летнему мальчику. Кроме того, была проведена операция из пересадки легких 56-летнему львовянину.

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