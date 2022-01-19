Последние четыре месяца мальчик с мамой жили в больнице и только надеялись дождаться операции. Сегодня уже прошла неделя, как ребенку провели уникальную в Украине пересадку.

Годовалому малышу впервые в Украине трансплантировали печень от посмертного донора. Уникальную операцию провели в детской больнице Первого территориального медицинского объединения Львова 12 января.

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Как рассказали в пресс-службе медучреждения, орган для пересадки впервые транспортировали вертолетом из Винницы.

"Пациент — мальчик Артемчик из маленькой деревни на Прикарпатье весом всего 9,5 кг. Он родился с непроходимыми желчевыводящими путями. Диагноз — "атрезия желчных протоков, выраженная печеночная недостаточность". Его ребенку поставили на третьем месяце жизни. На болезнь у малыша указывали и склеры глаз, а еще большой живот. Печень постепенно отказывала", — говорят в больнице.

Единственным шансом спасти малыша была трансплантация печени, но ее от посмертного донора таким маленьким деткам в нашей стране еще не делали, а из семьи мальчику за донора никто не подходил.

"Поэтому последние четыре месяца мальчик с мамой жили в больнице и только надеялись дождаться операции. Там 6 января малыш отпраздновал свой первый День рождения. И вот 12 января стало известно — в Виннице, в областной клинической психоневрологической больнице им. акад. О. Ющенко, есть донор. Это 44-летний мужчина, в мозгу которого разорвалась аневризма. Спасти пациента врачи не смогли, но семья мужчины подписала согласие на изъятие органов", — рассказывают в медучреждении.

Печень, которая вне тела "живет" максимум 12 часов, из Винницы доставил вертолет Нацполиции.

фото/Первое территориальное медицинское объединение города Львова

За операцию взялись трансплантологи из львовской детской больницы на Орлика и их коллеги из киевской больницы "Феофания", которые приехали помочь.

Впервые в Украине однолетнему мальчику пересадили печень от посмертного донора, фото/Первое территориальное медицинское объединение Львова

"Сначала врачам нужно было разделить донорскую печень, чтобы взять для маленького Артемчика ее часть. Потом началась сама трансплантация, которая длилась до утра – это около 12 часов", – говорят в больнице.

Сейчас малыш находится под круглосуточным наблюдением медиков, ведь истощенный болезнью организм ребенка должен адаптироваться к жизни с новым органом.

Впервые в Украине однолетнему мальчику пересадили печень от посмертного донора, фото/Первое территориальное медицинское объединение города Львова

"В настоящее время, на седьмые сутки после операции, можем наконец сказать: печень работает, состояние ребенка стабильное", — подытожили в медучреждении.

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