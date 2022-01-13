Впервые на Львовщине аэромедицинская эвакуация транспортировала донорскую печень для 1-летнего ребенка

Это будет первая в Украине трансплантация трупного органа такому маленькому ребенку.

Впервые аэромедицинская эвакуация Львовщины провела транспортировку донорского органа. Из Винницы во Львов полицейский вертолет привез печень, чтобы спасти годовалую девочку.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, забор органов состоялся в Винницкой больнице. Донор – 44-летний мужчина скончался от инсульта. Родственники согласились отдать сердце, печень и две почки, чтобы спасти жизнь другим больным.

Почти 400 километров из Винницы до Львова аэромедицинский вертолет одолел за полтора часа.

О маленькой львовской реципиентке пока известно не много. Только то, что она находится в тяжелом состоянии, а операция будет сложной и длительной. И это будет первая в Украине трансплантация трупного органа такому маленькому ребенку.

Новости Украины: аэромедицинская эвакуация Львовской области впервые провела транспортировку донорского органа

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