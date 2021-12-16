Возле трупа нашли пистолет: во Львове из окна восьмого этажа выпал мужчина

От полученных травм львовянин погиб на месте падения.

Во Львове из окна лестничной клетки между восьмым и девятым этажами выпал и погиб мужчина. Трагедия произошла сегодня, 15 декабря, по ул. Железнодорожной в 10:30.

Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на полицию Львовщины, погибшим оказался 63-летний львовянин. От полученных травм он скончался на месте падения. Около него обнаружили стартовый пистолет под патрон Флобера.

Известно, что мужчина не жил в этом доме.

Предварительно событие квалифицируют как самоубийство.

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