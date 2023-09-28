Возле Львова заметили медведя: что делать и куда обращаться в случае встречи с животным (фото)

Людей призывают не приближаться к дикому животному.

В селе Селисько Львовского района Львовской области, в 30 километрах от областного центра, заметили медведя. Людей призывают быть осторожными и избегать встреч с диким животным.

Об этом сообщили в Солонковской территориальной громаде.

В громадесообщили, что возле села Селисько, которое в 30 километрах от Львова, заметили медведя. Животное также успели сфотографировать. Людей призывают осторожничать в случае встречи с медведем.

"Это дикое животное опасно, а встреча с ним может быть крайне рискованной для вашей жизни. Если вы заметили косолапого — звоните по телефону: 097 454 58 49 Роман", — говорится в сообщении.

Как вести себя во время встречи с медведем:

Не приближайтесь к дикому животному и не шумите, чтобы не привлечь его внимание. Медведь тоже не хочет встречаться с людьми и избегает их.

Не пытайтесь отогнать животное.

Если медведь вас заметил и двигается в вашу сторону — не нужно резко убегать, лезть на дерево или притворяться "мертвым". Все это может плохо закончиться. Вы можете бросить животному что-то из ваших вещей — куртку, рюкзак, это отвлечет его и вы сможете убежать.

Напомним, в августе 2023 бурого медведя заметили возле сел в Дрогобычском районе Львовской области.

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