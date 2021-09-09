Возле Львова в ДТП перевернулся микроавтобус: четверо пострадавших, среди них — двое детей (фото)

Всех травмированных госпитализировали.

В среду, 8 сентября, около 23:15 на автодороге Тернополь-Львов-Рава-Русская вблизи села Подгорное Львовского района произошло ДТП. В результате столкновения пострадали четыре человека, среди пострадавших — двое детей в возрасте 8 и 12 лет, жителей Закарпатской области.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "ВАЗ-2103", 30-летний житель одного из сел Львовской района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Мерседес Спринтер" под управлением 33-летней жительницы Закарпатской области, после чего "Мерседес" перевернулся", — говорится в сообщении.

В результате ДТП телесные повреждения различной тяжести получили три пассажира "Мерседеса" — дети в возрасте 8 и 12 лет и 56-летняя женщина, все жители Закарпатской области.

Также травмирован водитель автомобиля "ВАЗ-2103".

Пострадавших госпитализировали.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Черновицкой области в ДТП погибла 29-летняя беременная женщина.

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