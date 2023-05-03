Возле Львова учительница подралась с учеником 7 класса из-за мяча: чем все закончилось

В одной из школ Николаева под Львовом 52-летняя учительница подралась с учеником 7 класса из-за мяча. Полиция составила на педагога протокол.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Школьники сняли на видео то, как учительница свалила школьника на пол, пытаясь отобрать мяч. Поэтому полиция составила на учительницу протокол об административном нарушении.

"В ходе проверки сотрудники сектора ювенальной превенции Стрыйского районного управления полиции установили, что инцидент произошел в одной из школ города Николаева, Стрыйского района, Львовской области. Участниками были 52-летняя учительница, пытавшаяся отобрать футбольный мяч и ученик седьмого класса этой же школы", — говорится в сообщении.

В Николаеве во Львове произошел конфликт в школе.

Во время беседы со школьниками, они пожаловались на педагога. Дети заявили, что учительница раньше неоднократно унижала и травила учеников школы, совершала в отношении них психологическое насилие.

"На педагога был составлен административный протокол по ч.1 ст.173-4 (Булинг (травна) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы сроком от двадцати до сорока часов", — говорится в сообщении.

Директор Николаевской школы №2, где произошел конфликт, Игорь Дзюрах в комментарии lviv.media отрицал, что учительница и ученик подрались. Он утверждал, что педагог "просто отнимала мяч, а школьники это сняли на видео".

Напомним, в Пустовойтовской общеобразовательной школе Роменского района Сумской области родители одной из учениц 10-го класса требуют увольнения учительницы математики и судятся с судом. Причина недоразумения – в несправедливом, по мнению родителей, оценке знаний, которое приводит к стрессу у дочери.

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