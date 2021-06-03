Пьяный водитель влетел в супермаркет возле Львова: развалил стену и снес дверь (фото)

Водитель имел признаки алкогольного опьянения, говорят в полиции.

Сегодня, 3 июня, в 2:40 на улице Галицкой в селе Давидов, вблизи Львова, 31-летний местный житель на автомобиле "Шкода Октавия" не справился с управлением и врезался в здание супермаркета. Он снес дверь супермаркета, и повредил стену.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе полиции, водитель имел признаки алкогольного опьянения, но от признания отказался.

фото/"Наш Давидов", Facebook

Полицейские составили на 31-летнего жителя Давыдова административные протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Ровно внедорожник выскочил на перекресток и протаранил такси: 4 человека травмированы, водитель скрылся.

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