Возле Львова произошло массовое ДТП: погибли семь человек (фото)

Сегодня, 15 декабря, в селе Чижиков столкнулись автомобили BMW, фура DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

В результате погибли 7 человек – это пассажиры микроавтобуса Mercedes.

Также три человека травмировались — 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка.

Они госпитализированы в больницы Львова – их диагнозы уточняют.

В настоящее время трасса частично перекрыта для движения транспорта.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Напомним, в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли муж и его жена.

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