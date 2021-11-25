Возле Львова поезд Интерсити "Перемышль-Киев" сбил насмерть мужчину: фото

Личность погибшего устанавливают правоохранители.

В среду, 24 ноября, на 21 км перегона "Затока-Мшана", что неподалеку от Львова, поезд Интерсити №706 сообщением "Перемышль-Киев" смертельно травмировал мужчину. Событие произошло в 18:22.

Также читайте Скоростной поезд сбил насмерть мужчину недалеко от Львова: фото

Об этом сообщил департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

В результате столкновения потерпевший мужчина скончался, а поезд был задержан на 1 час. 30 мин.

В пресс-службе полиции Львовщины сообщили, что скоростной поезд сбил мужчину вблизи железнодорожного перехода на остановочном пункте "Цунов" в селе Заверешица Львовского района. Погибшим оказался 63-летний львовянин, от полученных травм он скончался на месте.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: