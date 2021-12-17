Возле Львова на железной дороге нашли труп человека с травмами

Возле Львова на железной дороге нашли труп человека с травмами

Личность погибшего человека устанавливают правоохранители.

Сегодня, 17 декабря, в 04:50 утра на станции "Рудно" Львовской железной дороги обнаружили мертвого человека.

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Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"На третьем пути с телесными повреждениями обнаружено тело неустановленного лица, без признаков жизни", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли полиция и скорая медицинская помощь.

Личность погибшего, причину и обстоятельства смерти выясняют эксперты.

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