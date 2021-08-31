Возле Львова мужчину сбило авто, которое попало в ДТП и вылетело на тротуар: пешеход и водитель в реанимации

Возле Львова мужчину сбило авто, которое попало в ДТП и вылетело на тротуар: пешеход и водитель в реанимации

Сначала столкнулись два авто, а после этого легковушка вылетела с дороги и сбила пешехода.

В понедельник, 30 августа, в селе Большие Грибовичи Львовского района 62-летний водитель автомобиля "ГАЗ" столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находился 25-летний житель города Жолква. После этого Volkswagen Golf выехал за пределы проезжей части, где сбил пешехода, 41-летнего львовянина.

Как сообщает пресс-служба полиции области, оба мужчины — водитель Volkswagen Golf и пешеход, получили тяжелые травмы, их госпитализировали в реанимацию.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

ДТП произошло в 16:06 ч.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Напомним, в ночь на понедельник, 30 августа, в Коростышеве произошла смертельная авария: Volkswagen въехал в колесоотбойник.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 30 августа 2021 года

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку