Возле Львова медики из США развернули полевой госпиталь: кто может получить помощь

Госпиталь может принять 60 пациентов.
Американские врачи развернули возле Львова полевой госпиталь.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Развернула госпиталь международная гуманитарная организация "Сумка Самарянина". В нем бесплатно будут оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся в условиях войны.
"Львовская областная военная администрация будет всячески способствовать развитию этой важной инициативы", – говорится в сообщении Козицкого.
В госпитале можно будет получить:
неотложная помощь;
хирургическую помощь;
стационарные и амбулаторные услуги;
услуги для женщин и детей, включая акушерство.
Одновременно госпиталь сможет принять 60 пациентов. В нем работает около сотни медицинских работников. Часть из них имеет опыт работы в Ираке.
"Все необходимое для оказания помощи медики привезли с собой. В госпитале будут оказывать помощь круглосуточно", — сообщил глава Львовской области.
Кроме того, в течение недели заработает полевой госпиталь на Яворовщине. Его развернут израильские медики.
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