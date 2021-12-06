Возле Львова маршрутка попала в ДТП и въехала в кювет: фото

Возле Львова маршрутка попала в ДТП и въехала в кювет: фото

Информации о пострадавших пока нет.

Сегодня, 6 декабря, недалеко от Львова, в селе Ковьяри, в ДТП попала пригородная маршрутка №133. Общественный транспорт столкнулся с легковушкой Renault Logan.

Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на патрульную полицию Львовской области, в результате столкновения автобус съехал в кювет. Авария произошла на трассе Львов-Мукачево.

Были ли на момент столкновения пассажиры в маршрутке – пока неизвестно.

В результате ДТП маршрутка взлетела в кювет / "Варта 1"

Детали и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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