Возле Львова арматура оторвалась от грузовика и влетела в голову женщине: фото

Возле Львова арматура оторвалась от грузовика и влетела в голову женщине: фото

Пострадавшая ехала во встречном автомобиле, как в лобовое стекло врезалась металлическая конструкция.

Сегодня, 4 февраля, в селе Сокольники Львовского района из грузовика "МАЗ" вылетела арматура и разбила пассажирке, ехавшей во встречном авто, голову. Инцидент произошел около 09:10.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

"Как предварительно установили правоохранители, с автопоезда "МАЗ" во время движения порывом ветра сорвало тент. Конструкция упала на автомобиль "Рено Кенго", который двигался навстречу, разбила ветровое стекло и травмировала пассажирку легковушки", — говорится в сообщении.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

За рулем грузовика находился 22-летний житель Яворивского района, а легковушкой управлял 56-летний житель города Городок Львовского района.

Известно, что травмированной жительнице 53 года. Ее с телесными повреждениями госпитализировали.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По факту следователи территориального подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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