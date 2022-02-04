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Возле Львова арматура оторвалась от грузовика и влетела в голову женщине: фото

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Возле Львова арматура оторвалась от грузовика и влетела в голову женщине: фото

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Пострадавшая ехала во встречном автомобиле, как в лобовое стекло врезалась металлическая конструкция.

Сегодня, 4 февраля, в селе Сокольники Львовского района из грузовика "МАЗ" вылетела арматура и разбила пассажирке, ехавшей во встречном авто, голову. Инцидент произошел около 09:10.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

"Как предварительно установили правоохранители, с автопоезда "МАЗ" во время движения порывом ветра сорвало тент. Конструкция упала на автомобиль "Рено Кенго", который двигался навстречу, разбила ветровое стекло и травмировала пассажирку легковушки", — говорится в сообщении.

© Главное управление Национальной полиции во Львовской области
Главное управление Национальной полиции во Львовской области

За рулем грузовика находился 22-летний житель Яворивского района, а легковушкой управлял 56-летний житель города Городок Львовского района.

Известно, что травмированной жительнице 53 года. Ее с телесными повреждениями госпитализировали.

© Главное управление Национальной полиции во Львовской области
Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По факту следователи территориального подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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