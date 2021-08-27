Возле центра Львова посреди дня расстреляли таксиста: фото

Двух злоумышленников разыскивает полиция.

Во Львове, на улице Стуса, 47, в пятницу, 27 августа, расстреляли таксиста. От полученных травм мужчина скончался.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич.

По данным львовского депутата, инцидент произошел в 10:40 вблизи центральной части Львова. К одному из ресторанов зашел окровавленный мужчина. Он рассказал, что он таксист и в него стреляли неизвестные лица. Очевидцы вызвали пострадавшему медиков, однако тот скончался в больнице. В преступлении подозревают двух мужчин. Их разыскивает полиция.

Подозреваемый 1: среднего телосложения, рост 175 см. Был одет в черную кепку, короткую куртку красного цвета, черные брюки (возможно спортивные), в руках имел полосатые сумки.

Подозреваемый 2: рост 180- 185 см, крепкого телосложения. Был одет в кепку темного цвета.

Фото: Игорь Зинкевич

В Нацполиции Львовской области ситуацию пока не комментируют.

Напомним, под Львовом рядом с авто нашли таксиста с ножевыми ранениями.

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