Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на утро 1 ноября

Украинцев призывают находиться в укрытиях.
Утром вторника, 1 ноября, воздушная тревога была объявлена на территории всей страны. По состоянию на 09:15 она "покраснела" все области Украины, кроме аннексированного Крыма.
Об этом стало известно с карты тревог.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен".
Ракетные атаки 31 октября
Накануне Россия атаковала ракетами десять регионов Украины. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.
Военным удалось сбить более 44 ракет . Всего оккупанты выпустили более 50 крылатых ракет.
В Офисе президента предупредили об экстренных отключениях электроэнергии . Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в ряде областей пострадали объекты энергосистемы.
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