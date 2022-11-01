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Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на утро 1 ноября

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Просмотры
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Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на утро 1 ноября

Украинцев призывают находиться в укрытиях.

Утром вторника, 1 ноября, воздушная тревога была объявлена на территории всей страны. По состоянию на 09:15 она "покраснела" все области Украины, кроме аннексированного Крыма.

Об этом стало известно с карты тревог.

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Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен".

Ракетные атаки 31 октября

Накануне Россия атаковала ракетами десять регионов Украины. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Военным удалось   сбить более 44 ракет . Всего оккупанты выпустили более 50 крылатых ракет.

В Офисе президента предупредили об экстренных отключениях электроэнергии . Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в ряде областей пострадали объекты энергосистемы.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
6596
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