"Войну начали "щирі" украинцы": во Львове прихожане УПЦ МП снова вляпались в скандал (видео)

Один из представителей этой церкви заявил, что является россиянином и назвал участницу акции протеста "дурой".

Сторонники Московского патриархата в последние дни регулярно оказываются в центре скандала – на этот раз во Львове. Львовянка Анастасия устроила пикет возле Свято-Владимирской церкви УПЦ МП в Сыховском районе Львова. Однако агрессивно настроенные прихожане пытались сорвать акцию.

Об этом сообщает "Варта1"

"Я пришла на акцию протеста, чтобы поддержать военнослужащего, избитого попами РПЦ в Хмельницком, а также обратить внимание властей Львова, которые на девятом году войны игнорирует просьбу львовян о закрытии РПЦ в городе. Придя в церковь, мы встретили прихожан и услышали тезисы, ярко описывающие, почему нужно закрыть РПЦ в Украине. Они начали говорить, что войну начали украинцы", – рассказывает Анастасия.

На видео слышно, как одна из прихожанок МП в ответ на вопрос, кто виноват в войне, ответила: "А кто начал войну?" Кто начал войну? Украинцы "щирі".

Когда девушка стала подчеркивать, что войну начала Россия, другая сторонница УПЦ МП воскликнула: "Ложь, ложь, ложь!".

Впоследствии, во время перепалки из церкви вышел мужчина, который, по словам Анастасии, прислуживает за богослужением священнику УПЦ МП этой церкви-МАФа. Он грубым тоном сказал прихожанкам оставить в покое девушку.

"Оставьте ее в покое, она дура", – сказал мужчина на русском языке. А по замечанию Анастасии к нему по поводу русского языка мужчина выкрикнул, что он "русский".

Отметим, что Свято-Владимирская церковь УПЦ МП во Львове – незаконный самострой. Активисты неоднократно призывали ее демонтировать или передать ПЦУ.

19 июня прошлого года в этом храме произошел пожар. 9 мая неизвестные залили вход в Свято-Владимирский храм монтажной пеной и оставили надписи на стенах церкви: "Черты ФСБ" и "Дом Путина".

Напомним, в воскресенье в Хмельницком священнослужителе УПЦ МП прямо в храме избили добровольца ВСУ, который спросил в церкви: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?".

После этого община собора УПЦ МП в Хмельницком, где избили военного, перешла в ПЦУ. Хмельницкого митрополита УПЦ МП Антония, захотевшего перейти в ПЦУ, Онуфрий уволил.

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