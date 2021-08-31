Ворвались в дом и угрожали убийством: во Львовской области похитили 38-летнего мужчину

Ворвались в дом и угрожали убийством: во Львовской области похитили 38-летнего мужчину

Злоумышленников задержали. Это — местные жители.

В одном из сел Самборского района Львовской области двое злоумышленников ворвались в дом и похитили 38-летнего мужчину. Они посадили его автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

О похищении сообщила жена пострадавшего. Она рассказала, что в дом 30 августа в 23:30 проникло двое неизвестных. Они угрожали ее мужу пистолетом, надели на лицо шапку и, посадив в багажник автомобиля, вывезли в неизвестном направлении.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленников в 10 километрах от места преступления, в г. Рудки. Ими оказались двое мужчин в возрасте, 24 и 36 лет. Это — местные жители. У них изъяли пистолет. Пострадавший не получил серьезных травм.

Злоумышленникам инкриминируют ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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