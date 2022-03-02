Вооруженный мужчина с удостоверением прокурора пытался выехать за границу: фото

Водитель предъявил пограничникам просроченный документ о нахождении на специальном военном учете.

Двух мужчин, принадлежащих к категории лиц, которым временно ограничено право выезда за границу, задержали украинские пограничники на пункте пропуска "Грушев", что на Львовщине. При себе у них было оружие, большое количество валюты, ювелирных изделий и коллекционных монет.

Об этом сообщили во вторник, 1 марта, в пресс-службе ГНСУ.

Нарушители приехали на границу внедорожником, за рулем которого находился 32-летний мужчина, пассажиром был его 56-летний отец.

Водитель предъявил пограничникам расписку о пребывании на специальном военном учете. Когда выяснилось, что документ просрочен, его владелец показал удостоверение работника одной из прокуратур Киева.

"Среди вещей путешественников пограничники с офицером внутренней безопасности обнаружили три пистолета и более 100 патронов к ним, нож, ювелирные изделия разных наименований в количестве 83 шт., 15 коллекционных монет, а также денежные средства в сумме около 40 тысяч долларов США", — говорится. в сообщении.

Пограничники отказали задержанным в выезде из Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства за незаконное обращение с оружием. Работниками таможни будет составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, что на период действия правового режима военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, кроме определенных исключений, ограничен выезд за пределы Украины.

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