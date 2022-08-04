"Волонтеры" за 6 тыс. долларов: во Львове мужчина придумал схему, как переправить военнообязанных за границу

Во Львове задержан 30-летний местный житель.
Он помогал военнообязанным незаконно уехать за границу. За свои услуги подозреваемый требовал 6 тысяч долларов.
Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.
30-летний житель Львова за 6 тыс. долларов вносил военнообязанных в программу "Шлях". Он оформлял их как "волонтеров", которые везут гуманитарную помощь, что является основанием для беспрепятственного пересечения госграницы в пунктах пропуска.
Подозреваемый был задержан при получении 3 тыс. долларов от потенциального клиента.
Ему инкриминируют организацию незаконной переправки военнообязанных через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Напомним, во Львове задержан местный житель, который помогал уехать мужчинам за границу. Он обещал предоставить официальные документы военнообязанным для выезда за границу и требовал по своим "услугам" 4 тыс. долларов.
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