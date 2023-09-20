Военнослужащие избивали и морили голодом мужчину на Львовщине: ГБР задержало 2 работников ТЦК

Пострадавшего мужчину удерживали в военкомате еще с 12 сентября, морили его голодом и избивали, чтобы заставить пройти ВВК.

Работники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП (Львовская область) и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному удерживанию в военкомате.

Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований 20 сентября.

По предварительным данным правоохранителей, 19 сентября военнослужащий-водитель ТЦК избил мужчину в помещении военкомата, угрожая при этом оружием. Военный избивал потерпевшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео в этот же день появилось в Сети.

ГБР начало расследование инцидента, открыв уголовное производство. Сотрудники бюро находятся на месте происшествия и продолжают изучать все обстоятельства инцидента.

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Детали об избиении мужчины в ТЦК во Львовской области

"Установлено, что фигуранты удерживали пострадавшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию", — отметили в ГБР.

Сейчас решается вопрос об извещении фигурантам о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий.

ГБР задержало двух работников военкомата Самбора, которые издевались над незаконно удерживаемым ими мужчиной / Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, 19 сентября в Сети появилось видео, на котором в ТЦК и СП Самбора во Львовской области военный с пистолетом в руках жестоко бьет мужчину. Нападающий с нецензурной бранью угрожал мужчине физической расправой, заявляя, что "тебя никто не найдет и искать не будет".

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