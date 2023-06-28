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Военного из Львова жестоко избил капитан, родственники узнали случайно – подробности (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Военного из Львова жестоко избил капитан, родственники узнали случайно – подробности (фото)

Военного из Львова жестоко избил капитан. Фото/Facebook: Марта Матвиишин.

Об избиении военного родственники узнали случайно, когда ему проводили плановую операцию.

Военный из Львова Матвиишин Назар Михайлович заявил, что его жестоко избил капитан на полигоне. Об этом рассказала сестра потерпевшего и сообщила, что избиения военных происходят на постоянной основе "для профилактики". Об избиении Назара стало известно случайно – во время проведения операции.

О вопиющей истории Марта Матвиишин рассказала в Facebook.

"Мого брата избил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики". Сейчас мы обратились ко всем соответствующим органам, однако нужно огласить эту ситуацию, чтобы это все не сошло просто так никому из рук", – написала женщина.

Матвиишин Назар Михайлович. Фото/Facebook: Марта Матвиишин. / ©
Матвиишин Назар Михайлович. Фото/Facebook: Марта Матвиишин.
Военного из Львова жестоко избил капитан. Фото/Facebook: Марта Матвиишин. / ©
Военного из Львова жестоко избил капитан. Фото/Facebook: Марта Матвиишин.

Как говорится в сообщении, военнослужащий в/ч 9937 Матвиишин Назар был госпитализирован во Львовский военный госпиталь с диагнозом острый аппендицит, однако во время операции врачи обнаружили сильные повреждения внутренних органов — закрытую травму брюшной полости, закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.

Военного из Львова жестоко избил капитан. Фото/Facebook: Марта Матвиишин. / ©
Военного из Львова жестоко избил капитан. Фото/Facebook: Марта Матвиишин.

Напомним, в Николаевской области задержан командир взвода, который требовал от солдат "делиться" выплатами и избил одного из подчиненных.

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Дата публикации
Просмотры
1601
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