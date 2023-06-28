Военного из Львова жестоко избил капитан, родственники узнали случайно – подробности (фото)

Военный из Львова Матвиишин Назар Михайлович заявил, что его жестоко избил капитан на полигоне. Об этом рассказала сестра потерпевшего и сообщила, что избиения военных происходят на постоянной основе "для профилактики". Об избиении Назара стало известно случайно – во время проведения операции.

О вопиющей истории Марта Матвиишин рассказала в Facebook.

"Мого брата избил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики". Сейчас мы обратились ко всем соответствующим органам, однако нужно огласить эту ситуацию, чтобы это все не сошло просто так никому из рук", – написала женщина.

Матвиишин Назар Михайлович. Фото/Facebook: Марта Матвиишин.

Военного из Львова жестоко избил капитан. Фото/Facebook: Марта Матвиишин.

Как говорится в сообщении, военнослужащий в/ч 9937 Матвиишин Назар был госпитализирован во Львовский военный госпиталь с диагнозом острый аппендицит, однако во время операции врачи обнаружили сильные повреждения внутренних органов — закрытую травму брюшной полости, закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.

Военного из Львова жестоко избил капитан. Фото/Facebook: Марта Матвиишин.

Напомним, в Николаевской области задержан командир взвода, который требовал от солдат "делиться" выплатами и избил одного из подчиненных.

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