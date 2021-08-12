Водитель в состоянии шока: во Львовской области микроавтобус въехал в глубокую яму и перевернулся (фото)

Водитель в состоянии шока: во Львовской области микроавтобус въехал в глубокую яму и перевернулся (фото)

Водителю пришлось вызвать медиков.

В среду, 11 августа, в Червонограде Львовской области автомобиль въехал в яму, в результате чего перевернулся. Автопроисшествие случилось на улице Радеховской на территории одного из предприятий, которое продает строительные материалы.

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Об этом сообщает информационный портал "ДК Запад".

"Водитель автобуса, очевидно, подумал, что всего-навсего заедет в лужу. А вместо этого попал в глубокую яму и перевернулся.

Сейчас мужчина находится в состоянии шока, ему пришлось обратиться за помощью к врачам", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области грузовик слетела в кювет и перевернулся.

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