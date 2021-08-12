Водитель в состоянии шока: во Львовской области микроавтобус въехал в глубокую яму и перевернулся (фото)

Водителю пришлось вызвать медиков.
В среду, 11 августа, в Червонограде Львовской области автомобиль въехал в яму, в результате чего перевернулся. Автопроисшествие случилось на улице Радеховской на территории одного из предприятий, которое продает строительные материалы.
Об этом сообщает информационный портал "ДК Запад".
"Водитель автобуса, очевидно, подумал, что всего-навсего заедет в лужу. А вместо этого попал в глубокую яму и перевернулся.
Сейчас мужчина находится в состоянии шока, ему пришлось обратиться за помощью к врачам", — говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области грузовик слетела в кювет и перевернулся.