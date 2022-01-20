Водитель говорил по телефону: во Львове маршрутка врезалась в два авто, которые остановились на светофоре

Водитель говорил по телефону: во Львове маршрутка врезалась в два авто, которые остановились на светофоре

На водителя составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Во Львове на улице Городоцкой водитель маршрутки врезался в два автомобиля, которые остановились на светофоре. В полиции отметили, что маршрутчик вовремя не остановился, поскольку разговаривал по телефону.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

По данным полиции, 19 января водитель маршрутки на светофоре врезался в автомобили Kia и Citroen. В ДТП никто не пострадал. Правоохранители отметили, что на видео видно, как мужчина сразу после ДТП выбросил из рук предположительно мобильный телефон.

Полиции маршрутчик сообщил, что он вовремя начал тормозить, но его занесло на брусчатке. На него составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

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