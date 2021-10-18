Водитель был пьян: во Львовской области пассажир слетел с мопеда и погиб

В ночном ДТП погиб житель с. Грималовка.
В воскресенье, 17 октября, в селе Щуровичи Червоноградского района, что на Львовщине, в результате падения с мопеда погиб 34-летний пассажир. Смертельное ДТП произошло в 01:25 ночи.
Об этом сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты ЛОГА.
"В результате падения с мопеда Delta, которым управлял житель с. Щуровичи 1980 года, пассажир мопеда, житель с. Грималовка (Бродовский ТГ) Золочевского района 1987 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП", — говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции Львовщины, водитель мопеда был пьян.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в смертельной аварии во Львовской области погибли два человека.