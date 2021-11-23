Водитель BMW осудил на 44 тыс. грн пьяного мужчину, которого сбил на пешеходном переходе во Львове

Водитель BMW осудил на 44 тыс. грн пьяного мужчину, которого сбил на пешеходном переходе во Львове

Пешехода сочли виновным, ведь он нетрезвым перешел дорогу на запрещенный сигнал светофора.

Водитель BMW осудил пьяного мужчину, которого сбил во Львове на пешеходном переходе. Мужчина переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора и попал под колеса.

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Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на решение Дрогобычского горрайонного суда Львовщины, теперь пешеход должен возместить водителю 44 тыс. грн.

ДТП произошло еще 19 декабря 2020 года. В результате аварии авто получило повреждение, поэтому водитель обратился в суд с иском, чтобы взыскать с пьяного виновника ДТП 44 тысячи гривен: 36 тыс. грн на ремонт авто, 3 тыс. грн на проведение экспертизы и 5 тыс. грн расходов на юридическую помощь.

В то же время о пешеходе известно не много — он житель Дрогобычского района, работал грузчиком на оптовом рынке "Шувар". Какие именно травмы мужчина получил в результате ДТП – в материале дела не указано.

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