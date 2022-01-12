Во всех львовских школах ищут взрывчатку: учеников и учителей эвакуировали

Правоохранители проверяют анонимное сообщение о заминировании учебного заведения.

Сегодня, 12 января, около 11:00 неизвестный сообщил полицию о заминировании школы во Львове. Поэтому в городе эвакуировали из учебных заведений всех учеников и учителей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Правоохранители проверяют сообщения и обследуют помещения каждого учебного заведения и близлежащие территории.

На местах работают следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовщины, а также патрульные полицейские.

Также полицейские принимают все меры для установления личности анонима, предоставившего сообщение о заминировании.

Как объяснили в городском управлении образования, в этой ситуации все учебные заведения действуют согласно протоколу действий: родителей учеников младшей школы обзванивают, а старшеклассники продолжат обучение в дистанционном режиме.

"Детей мы эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Обследуем помещения – на этажах, внутри и снаружи – на наличие каких-то неизвестных предметов и взрывоопасных материалов.Ссоответствующие службы будут обследовать заведения", — рассказала руководитель управления образования Леся Васюта.

Напомним, 11 января в Киеве также анонимное лицо сообщило о заминировании всех школ.

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