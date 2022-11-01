"Во время воздушной тревоги взрывов не было": Козицкий рассказал, что за звуки слышали жители Львовщины

Звуки, которые могли слышать жители Львовщины перед воздушной тревогой, — не были взрывами, говорит глава ОВА.

Некоторые СМИ, блоггеры и Телеграмм-каналы распространяют информацию, что якобы во Львовской области сегодня, 1 ноября, раздавались взрывы. На самом же деле, во время воздушной тревоги взрывов не было.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



"Официально: во время воздушной тревоги взрывов не было. Звуки, которые вы могли услышать перед воздушной тревогой, – не взрывы, они были под контролем соответствующих служб", — написал он на своей странице в Telegram.

Глава Львовской области добавил, что важную информацию для жителей области он сообщает в своих соцсетях. "Если есть опасность, об этом информирует официальный Телеграмм-канал департамента гражданской защиты населения ЛОВА — "Оповіщення ЦЗ", — добавил он.

Напомним, сегодня утром, 1 ноября, воздушная тревога была объявлена на территории всей страны. По состоянию на 09:15 "покраснели" все области Украины, кроме аннексированного Крыма.

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