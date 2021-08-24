Во время пожара в львовской многоэтажке погиб мужчина, еще 10 человек спасли (фото)

Во время пожара в львовской многоэтажке погиб мужчина, еще 10 человек спасли (фото)

Возгорание произошло на ул. Миколайчука, 30.

Сегодня, 24 августа, около 3:50 ч., во Львове на ул. Миколайчука, 30, в квартире возник пожар. Во время тушения пожара было обнаружено тело владельца квартиры 1951 года.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во Львоваской области.

Возгорание возникло на третьем этаже пятиэтажного дома.

Управление ГСЧС во Львовской области

На момент прибытия пожарных к месту вызова из окон квартиры выбивался черный дым. Спасатели применили специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к ликвидации возгорания и спасению людей.

Из-за сильного задымления, возникшего в результате возгорания, лестничная клетка быстро наполнилась токсичными продуктами сгорания. Поэтому, с целью обеспечения безопасности жителям многоэтажки, с верхних этажей, на улицу вывели 9 человек.

Также, как стало известно, на пятом этаже в квартире находилась 10 летний ребенок с инвалидностью, поэтому пожарные с помощью спасательного устройства вынесли мальчика на руках на свежий воздух.

Одновременно со спасением жители соседних квартир, пожарные проводили ликвидацию пожара в квартире. Во время ликвидации возгорания в квартире чрезвічайники обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался владелец квартиры — мужчина 1951 года.

В 4:22 спасателям удалось локализовать пожар, в 4:27 ликвидировать. В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 20 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 18 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, в Киеве занялся балкон многоэтажки. На момент возникновения пожара, владельцы квартиры покинули помещение и немедленно вызвали на помощь пожарных.

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