СБУ предупредила о возможных провокациях российских наемников во Львовской области

Провокаторы могут арендуют квартиры на кратковременный период во Львовской области.

Служба безопасности во Львовской области предупредила о российских провокаторах, которые могут прибыть в регион, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Наемники могут приезжают из России, Белоруссии, оккупированных территорий Донбасса и из аннексированного Крыма.

Как говорится в письме первого заместителя начальника управления СБУ во Львовской области Леонида Янковского, которого опубликовало издание "Leopolis.news", русскоязычные мужчины спортивного телосложения возрастом 20-50 лет могут прибывают на Львовщину на кратковременный период и могут преимущественно поселяются в квартирах, арендуемых лично или через подставных лиц.

"Управление фиксирует факты дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, что обусловлено проявлениями гибридной войны в информационном пространстве, а также прибытием на территорию региона лиц из числа выходцев с территории Донецкой, Луганской областей и АР Крым, из РФ и Беларуси с целью совершения действий провокационного и дестабилизирующего характера, которые могут быть использованы для расшатывания ситуации в Украине страной-агрессором", – говорится в письме.

Leopolis.news

В связи с этим спецслужба обратилась к риэлторам, руководителям ОСМД, гостиницам и хостелам Львовской области с просьбой посодействовать в выявлении подозрительных лиц. Информацию о подозрительных лицах СБУ просит сообщать по телефону +380664671077.

"Спецслужба на Львовщине совместно с представителями власти, правоохранительными и органами безопасности реагирует на все попытки дестабилизации. Мы проводим постоянный мониторинг событий и анализируем положение вещей в регионе", - говорится в сообщении Управления СБ Украины во Львовской области.

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