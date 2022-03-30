Во Львовскую область поступило 6 тонн медицинской помощи от Германии: фото

Часть медикаментов получат четыре медучреждения области.
Во Львовскую область поступило около 6 тонн медицинской гуманитарной помощи из Германии. Это инсулины разных видов и кровоостанавливающие. Для распределения груз направили на один из аптечных складов области.
Об этом сегодня, 30 марта, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По его словам, часть медикаментов получат четыре медучреждения Львовщины, два из которых – детские. Другая часть будет храниться на складе для дальнейших нужд как Львовщины, так и других регионов Украины.
"Медикаменты собирали в разных городах Германии и централизованно отправили из больницы немецкого города Регенсбург под названием "Милосердные братья". Организовали сбор средств на закупку медицинской резинопомощи доктора Губертус фон Восс и Мишель Мертер. Они также рассказали, что сейчас по всей стране проходят благотворительные концерты, а за вырученные от них средства планируют закупить еще одну лекарственную партию", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что благотворительные организации передадут во Львовскую область медицинской помощи более чем на 1 миллион евро, часть которой уже прибыла в регион.