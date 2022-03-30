Во Львовскую область поступило 6 тонн медицинской помощи от Германии: фото

Часть медикаментов получат четыре медучреждения области.

Во Львовскую область поступило около 6 тонн медицинской гуманитарной помощи из Германии. Это инсулины разных видов и кровоостанавливающие. Для распределения груз направили на один из аптечных складов области.

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Об этом сегодня, 30 марта, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, часть медикаментов получат четыре медучреждения Львовщины, два из которых – детские. Другая часть будет храниться на складе для дальнейших нужд как Львовщины, так и других регионов Украины.

"Медикаменты собирали в разных городах Германии и централизованно отправили из больницы немецкого города Регенсбург под названием "Милосердные братья". Организовали сбор средств на закупку медицинской резинопомощи доктора Губертус фон Восс и Мишель Мертер. Они также рассказали, что сейчас по всей стране проходят благотворительные концерты, а за вырученные от них средства планируют закупить еще одну лекарственную партию", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что благотворительные организации передадут во Львовскую область медицинской помощи более чем на 1 миллион евро, часть которой уже прибыла в регион.