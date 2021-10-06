Во Львовскую область идут морозы: ожидается до минус 3 градусов

Во Львовскую область идут морозы: ожидается до минус 3 градусов

7 и 8 октября во Львовской области ночью еще будет без морозов.

Погода во Львовской области начнет меняться: от 9 октября ожидают морозы до -2-3 градусов ночью. Однако днем еще будет 8-13 градусов тепла.

Об этом сообщили во Львовском гидрометцентре.

Погода 7 и 8 октября ночью ожидается еще плюсовая температура, а с 9 октября синоптики прогнозируют похолодание.

В области 7 октября облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 9 -14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3 -8 тепла, днем 12-17 тепла. Во Львове — ночью 5-7 тепла, днем 13-15 тепла.

облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 9 -14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3 -8 тепла, днем 12-17 тепла. Во Львове — ночью 5-7 тепла, днем 13-15 тепла. 8 октября будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла.

будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла. 9 октября — облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 8-13 тепла.

— облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью днем 8-13 тепла. 10-11 октября — облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 8-13 тепла.

Напомним, погода в Украине на Покров Пресвятой Богородицы, которую празднуем 14 октября, будет дождливой. В страну на следующей неделе зайдут юго-западные влажные атмосферные фронты.

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