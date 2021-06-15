Во Львовскую область доставили 10 тысяч доз вакцины Pfizer: кто может получить прививки

Эта партия вакцины поступила для иммунизации местной власти, судей, педагогов и медиков.

Львовская область получила 10 530 доз вакцины Pfizer, разработанной американской и немецкой компаниями. Этими дозами препарата планируют вакцинировать местную власть, судей, работников образования, медиков и лиц из первого и второго этапов вакцинации.

Об этом сообщила пресс-служба ЛОГА.

"В область поступила очередная партия вакцин против коронавирусной инфекции. Процесс вакцинации продолжается, но только совместными усилиями мы получим хороший результат", — сообщил региональный координатор по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут.

Отмечено, что с начала прививочной кампании на сегодня во Львовской области области провакцинировано почти 112 тысяч человек.

На данный момент Львовщина находится на четвертом месте по темпам вакцинации в Украине после Киева, Днепропетровской и Киевской областей.

Во Львовской области вакциной Covieshield провакцинировано — 38403 человека, Astra Zeneca — 27740, Coronavac — 32640, Pfizer — 13182 человека.

Напомним, 9 июня на Львовщине доставили 60 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Ею вакцинируют людей, которые получили первую прививку этим же препаратом.

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