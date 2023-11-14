Во "Львовской политехнике" отреагировали на требование студентов уволить Фарион

В настоящее время "нет правовых и законных оснований" для увольнения Фарион, пояснили в ректорате вуза.
Национальный университет "Львовская политехника" сообщил, что экс-нардеп, языковед Ирина Фарион останется в должности преподавательницы, по меньшей мере, до 23 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение университетской комиссии, созванной ректоратом вуза.
Как пояснили в ректорате, "нет правовых и законных оснований" для увольнения Фарион.
"23 числа будет собрана комиссия и будет вынесено решение. Надо посоветоваться с юристами, потому что все должны быть равны перед законом", — сказали в ректорате вуза.
Если Фарион не уволят, студенты обещают снова выйти на протест.
"Если 23 ноября, после повторного заседания, не уволят Фарион, то 24 ноября мы проведем повторный митинг. До последнего", — говорит один из студентов львовского вуза.
Напомним, 14 ноября студенты Национального университета "Львовская политехника" во второй раз организовали митинг против скандальной Ирины Фарион, которая не считает "азовцев" украинцам из-за русского языка.
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