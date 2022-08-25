Во Львовской ОВО недовольны работой налоговой: заявляют о недополучении ежемесячно 250 млн грн налогов

Во Львовской ОВА заявили, что местные бюджеты ежемесечно недополучают 250 миллионов гривен налогов, а все из-за того, что предприятия минимизировали уплату НДФЛ. Между тем, в налоговой "закрывают на это глаза", говорит председатель ОВА.

Во Львовской областной военной администрации заявили, что ежемесячно местные бюджеты Львовщины недополучают около 250 миллионов гривен налога на доходы физических лиц.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Из-за неудовлетворительной работы налоговой ежемесячно местные бюджеты Львовщины недополучают около 250 миллионов гривен НДФЛ. К таким итогам пришли во время межведомственного совещания, которое возглавил мой первый заместитель Андрей Годик", — написал Козицкий на своем канале в Telegram.

Он отметил, что за эти средства можно было бы приобрести около 100 новых "школяриков" или 25 тысяч новых бронежилетов или один байрактар.



"Но эти деньги не поступили в бюджеты, а все из-за того, что предприятия минимизировали уплату НДФЛ. Между тем в налоговой закрывают на это глаза. Отмечаю: это никоим образом не касается бизнеса, ответственно работающего в условиях войны, речь исключительно о тех предприятиях, работавших в "серой" зоне и в прошлом году", — отметил глава Львовщины.

ФЛП-работодатель платит в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с зарплаты своего работника в размере 18%. По этому налогу 64% остается в местном бюджете, 15% идет в областной, а 21% – в государственный.

Козицкий добавил, что средняя заработная плата во Львовской области, по данным налоговой, на март составляет 14 тысяч 100 гривен. В то же время, по его словам, почти 6 тысяч предприятий области оплачивают заработную плату в сумме меньше минимальной или близкой к минимальной, которая сейчас составляет 6 тысяч 500 гривен. "Следовательно, разница между средней заработной платой и тем, что недоплачивают предприятия, составляет 250 миллионов", — говорит глава ОВА.

Он подчеркнул, что противодействие нелегальной занятости и предприятиям "минимизаторам" должно быть среди приоритетных задач Главного управления ГНС во Львовской области и Главного управления Гоструда во Львовской области.

"В течение 2021 года Львовская ОГА провела 9 заседаний областных и районных рабочих групп по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения. Но дальнейшей системной работы со стороны соответствующих органов мы не увидели. Львовская ОВА хочет привлечь внимание жителей области к этой проблеме, поскольку НДФЛ составляет до 80% поступлений в бюджеты территориальных громад и областной бюджет. Эти нарушения происходят системно. У налоговой есть все инструменты, чтобы противодействовать предприятиям-уклонистам. Почему она этого не делает?", — отмечает глава Львовщины.

Козицкий подчеркнул, что если ГНС не отреагирует, то руководство области будет обращаться в Министерство финансов и Кабинет министров.

Напомним, ранее во Львовской области возник скандал из-за "махинации" с налогами: в ОВА заявили о непрозрачной схеме возмещения НДС. По данным областной военной администрации, среди 135 субъектов предпринимательской деятельности, которым с начала года было возмещено более 1 млрд 165 млн грн НДС, есть 13, которые не имеют ни одного работника, а им возместили 129 млн грн.

Также добавим, что 24 августа Львовская областная прокуратура сообщила о прекращении незаконной деятельности конвертационного центра во Львове, предоставлявшего услуги по неуплате налогов. В так называемую "транзитно-конвертационную" группу входили предприятия, действовавшие на территории города.

Подозреваемому по этому делу директору предприятия, незаконно сформировавшему и завышившему налоговый кредит, в результате чего уклонилось от уплаты в бюджет налогов на сумму свыше 3,2 млн грн, сообщили о подозрении по ч.1 ст.212 УКУ.

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