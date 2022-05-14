Во Львовской области змеи укусили женщину и ребенка: потерпевшие – в реанимации

Во Львовской области змеи укусили женщину и ребенка: потерпевшие – в реанимации

Во Львовской области змеи укусили двоих: девочку 2008 года рождения и женщину 1990 года рождения.

Оба случая произошли в Самбрском районе: в селах Лосинец и Хащев. Потерпевшие оказались в Турковской центральной местной больнице.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Львовщины.

Женщина змея в левой ноге. Она находится в реанимации. Состояние потерпевшей медики оценивают как средней тяжести.

Ребенок также был госпитализирован в реанимацию. Девочка имеет диагноз – укус змеи в мизинный палец правой стопы. Состояние пострадавшей также средней тяжести.

Спасатели области просят местных жителей быть осторожными и внимательными, посещая лес или на природу, советуют обовать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

"Помните, если Вы случайно увидели змею рядом с собой, не паникуйте, не приближайтесь и не совершайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров", — говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщалось, вместе с теплом и прогулками на природе вернулся сезон клещей. По статистике, этот вредитель наиболее активен именно в мае. От укусов клещей ежегодно страдают 20 тысяч украинцев. И это только те, кто официально обратился за помощью к врачу.

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