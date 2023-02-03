Во Львовской области женщина убила знакомого и вместе со своим мужем несколько месяцев прятала труп

После убийства тело спрятали в ванной.
В одном из сел Львовского района 41-летняя женщина убила 48-летнего знакомого и вместе со своим мужем спрятали труп в ванной. Тело убитого нашли полицейские спустя несколько месяцев.
Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.
Следствие установило, что в апреле 2022 года в одном из сел Львовского района, на кухне своего дома обвиняемая вместе с мужчиной и их 48-летним знакомым распивали алкогольные напитки.
Во время застолья между фигуранткой и гостем возникла словесная перепалка, после чего она схватила нож и ударила им в грудь мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Чтобы скрыть преступление, подсудимая вместе с мужем перенесли и спрятали тело в ванной. Правоохранители обнаружили труп спустя несколько месяцев.
Обвиняемую задержали, пока она находится под стражей.
Обвинительный акт в отношении 41-летней женщины направили в суд по факту совершения умышленного убийства.
Напомним, в Хмельницкой области мужчина зарезал родного брата, а тело спрятал.
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