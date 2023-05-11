Во Львовской области женщина свечами подожгла две церкви: как она это объяснила (фото)

В городе Пустомыты Львовской области женщина решила поставить свечи при входе в два храма и чуть не сожгла здания. Она извинилась за свой поступок и пообещала компенсировать убытки.

Об этом сообщает Пустомытовское территориальное общество.

10 мая к стражам порядка обратился настоятель одного из храмов. Он сообщил, что церковь, где он служит, пытались сжечь. Позже оказалось, что от огня пострадал фасад еще одного храма.

Жительница Львовской области утверждала, что просто поставила свечи. Фото: Пустомытовская территориальная община

Полиция с помощью камер наблюдений разыскала подозреваемую. Женщина извинилась перед священником и подчеркнула, что она не планировала жечь храмы, а лишь поставила свечи на входе, из-за чего и произошло возгорание. Жительница Пустомит извинилась за свой поступок и пообещала компенсировать материальный ущерб.

Во Львовской области женщина случайно подожгла две церкви. Фото: Пустомытовская территориальная община

Напомним, в селе Милиево Черновицкой области в ночь на 24 апреля сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского, который подчиняется УПЦ МП. Причиной был поджог, правоохранители задержали подозреваемого. Также горел местный магазин.

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