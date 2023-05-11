Во Львовской области женщина свечами подожгла две церкви: как она это объяснила (фото)

Фасады храмов загорелись из-за свеч.
В городе Пустомыты Львовской области женщина решила поставить свечи при входе в два храма и чуть не сожгла здания. Она извинилась за свой поступок и пообещала компенсировать убытки.
Об этом сообщает Пустомытовское территориальное общество.
10 мая к стражам порядка обратился настоятель одного из храмов. Он сообщил, что церковь, где он служит, пытались сжечь. Позже оказалось, что от огня пострадал фасад еще одного храма.
Полиция с помощью камер наблюдений разыскала подозреваемую. Женщина извинилась перед священником и подчеркнула, что она не планировала жечь храмы, а лишь поставила свечи на входе, из-за чего и произошло возгорание. Жительница Пустомит извинилась за свой поступок и пообещала компенсировать материальный ущерб.
Напомним, в селе Милиево Черновицкой области в ночь на 24 апреля сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского, который подчиняется УПЦ МП. Причиной был поджог, правоохранители задержали подозреваемого. Также горел местный магазин.
Читайте также:
- Житель Львовщины присоединился к армии России: взял позывной "Поляк" и хвастался обстрелами Мариуполя
- Во Львове молодых людей-любителей Лепса подозревают в нелегальной деятельности, еще и с Россией
- Во Львовской области мужчина получил повестку, прошел ВЛК, но отказался от мобилизации: как его наказали