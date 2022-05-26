Во Львовской области женщина попала в больницу из-за укуса змеи

Жительницу с. Борынечи Стрыйского района Львовской области укусила змея.

Случай произошел в среду, 25 мая. После укуса 81-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в ГСЧС области.

"В 23:26 чрезвычайникам поступило сообщение о том, что во Львовскую областную клиническую больницу, с диагнозом — укус змеи, госпитализировали женщину, 1941 года рождения, жительницу с. Боринечи Стрыйского района", — говорится в сообщении.

Состояние потерпевшей – средней тяжести.

Чрезвычайники призывают жителей области быть осторожными и внимательными при походах в лес или на природу.

"Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Помните, если Вы случайно увидели змею рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не совершайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Отправляясь в лес лучше брать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", — подчеркнули спасатели.

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