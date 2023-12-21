Во Львовской области женщина нацарапала на авто бывшего нецензурное слово, облила маслом и подожгла

Во Львовской области к 1 году испытательного срока приговорили женщину, которая повредила автомобиль бывшего любимого — она выцарапала на капоте нецензурное слово и пыталась сжечь транспорт.

Об этом идет речь в приговоре Николаевского районного суда Львовской области.

По данным суда, инцидент произошел в городе Новый Раздел Львовской области. Женщина решила отомстить бывшему сожительнице из-за того, что пара разошлась. Она кухонным ножом поначалу нацарапала на авто мужчины нецензурное слово. Ночью жительница Львовщины вернулась — через открытое окно облила салон маслом, бросила туалетную бумагу и подожгла транспорт.

Общий ущерб суд оценил почти в 29 тыс. грн. В ходе досудебного следствия подозреваемая заключила соглашение с прокурором. Она признала свою вину и раскаялась.

Суд приговорил женщину к 1 году испытательного срока.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львовской области наказали отца за убийство обидчика дочери.

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