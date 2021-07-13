Во Львовской области запретили ресторанам готовить салаты с майонезом и заварные пирожные: причины

Во Львовской области запретили ресторанам готовить салаты с майонезом и заварные пирожные: причины

Запрет будет действовать во время жары.

Во Львовской области из-за чрезмерной жары и массового отравление людей в одном из заведений питания запретили ресторанам готовить салаты с майонезом и заварные пирожные.

Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили во Львовской ОГА.

"Руководителям районов, городских, поселковых, сельских территориальных общин поручили обязать руководителей предприятий общественного питания, продовольственной торговли не допускать приготовления и реализации в теплый период года опасных в эпидемическом отношении блюд, в частности: салатов заправленных сметаной, майонезом, кондитерских изделий с заварным кремом; реализацию кулинарных изделий, которые особенно быстро портятся, на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения", — говорится в решении комиссии.

Также рестораны обязали придерживаться гигиенических требований и создать запас моющих средств и антисептиков. Местная власть должна провести с владельцами заведений общественного питания совещания на эту тему.

Напомним, в ресторане "Панский кныш", что в поселке Куликов на Львовщине, отравились 24 человека, среди них — восемь детей. У одной больной обнаружили сальмонеллу.

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