Во Львовской области заместитель мэра и директор коммунального предприятия "погорели" на взятке: подробности

Во Львовской области на взятке задержали заместитель одного из городских председателей и директор коммунального предприятия. Подозреваемые требовали "откат" от частного предпринимателя, занимавшегося поставкой песка по заказу коммунального предприятия, находящегося в ведении городского совета.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

"За эти деньги они обещали содействовать в выполнении условий заключенного договора, а также в оплате за поставленный песок. В частности, не создавать искусственных требований по цвету и качеству песка, которые фактически не были предусмотрены договором. За указанные услуги фигуранты получили от предпринимателя — 21 тыс грн каждый", — говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при получении ранее оговоренной части неправомерной выгоды. Следственные действия продолжаются.

Напомним, во Львовской области в страшном ДТП погиб ребенок (фото).

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