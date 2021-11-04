Во Львовской области заключенные колонии выманивали у людей деньги, предлагая фейковую работу за границей

Во Львовской области заключенные колонии выманивали у людей деньги, предлагая фейковую работу за границей

Злоумышленники действовали через Сеть.

Во Львовской области заключенные колонии размещали в соцсетях фейковые объявления по продаже товаров и услуг. Главным условием была оплата заранее, однако, получив деньги – фигуранты удаляли объявления и "исчезали".

Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.

"Четыре человека обманывали граждан, отбывая наказание в исправительной колонии. Фигуранты размещали объявления в социальной сети о предоставлении различных услуг, в частности, о трудоустройстве за рубежом, содействии в изготовлении документов, а также продаже товаров", — говорится в сообщении.

Департамент киберполиции Украины

Главным условием была подписка, однако после получения денег злоумышленники удаляли объявления и прекращали общение с клиентами. В среднем сумма подписки была около 5 тысяч гривен. От мошеннических схем пострадали жители разных регионов Украины. Общая сумма ущерба еще не устанавливается.

Правоохранители и работники исправительной колонии провели обыски в месте отбывания наказания злоумышленников. Они изъяли мобильные телефоны, планшеты, банковские карты и "черновые" записи. К проведению обысков также был привлечен батальон ТОР патрульной полиции.

Департамент киберполиции Украины

Участникам преступной группировки объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Также организатору дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 (Установление или распространение преступного влияния) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

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