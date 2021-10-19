Во Львовской области зафиксировали рекордное количество смертей в Украине от COVID-19 за сутки

Львовщина вошла также в пятерку областей с наибольшим количеством инфицированных по состоянию на утро вторника.
Во Львовской области по состоянию на утро 19 октября коронавирус обнаружили в 959 человек, из них 461 — житель Львова. За минувшие сутки лабораторные центры провели 2605 ПЦР-тестов.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Так, по статистике МОЗ, Львовская область попала в пятерку областей Украины с наибольшим количеством выявленных инфицированных коронавирусом за прошедшие сутки. По состоянию на утро от COVID-19 умерли 65 жителей Львовщины и это самый большой показатель смертей за минувшие сутки среди областей в Украине.
Также за минувшие сутки выздоровели — 468 жителей области.
Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию подтвердили в 165 242 жителей Львовской области, от COVID-19 за этот период умерли 4 263 человека.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 октября зафиксировано 15 579 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 538 человек, 7 776 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали рекордную смертность от COVID-19 от начала пандемии.