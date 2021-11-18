Во Львовской области задержан рэкетир, который угрожал убить предпринимателя и его беременную жену

Во Львовской области задержан рэкетир, который угрожал убить предпринимателя и его беременную жену

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

В г. Червоноград Львовской области задержан 40-летний рэкетир, который требовал 28 тыс. грн и угрожал убить местного предпринимателя и его беременную жену.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

К стражам порядка обратился местный предприниматель. Он сообщил, что 40-летний мужчина регулярно требует от него деньги. Также злоумышленник грозится убить его и беременную жену, уничтожить имущество.

17 ноября при получении 28 тыс. грн задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, уже имеющий судимость. Также у мужчины при себе был пистолет.

Рекетиру инкриминируют ч.2 ст.189 (Требование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается следствие.

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