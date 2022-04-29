Во Львовской области задержали рецидивиста, работавшего на российские спецслужбы

Во Львовской области контрразведчики СБУ разоблачили завербованного российскими спецслужбами украинца.

Мужчина планировал провести разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Об этом сообщили в Управлении СБ Украины во Львовской области.

Следствие установило, что мужчина был осужден за ряд преступлений и находился в местах лишения свободы на оккупированных территориях. Впоследствии он получил "предложение" о сотрудничестве от российских спецслужб. Задержанный должен был собирать разведданные на территории Украины. Для этого рецидивист якобы сам попросил перевод в украинскую колонию для отбывания еще нескольких месяцев наказания.

Таким образом он "легально" оказался на территории, подконтрольной украинским властям.

Оперативники задокументировали, что злоумышленник получил указание на отработку определенных задач, направленных на ущерб Украине.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины.

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