Во Львовской области задержали пенсионерку-наркодилерку: женщина продавала "метадон" (фото)

В четверг, 12 мая, правоохранители во Львовской области поймали пенсионерку за торговлю наркотиками.

60-летнюю женщину разоблачили при продаже очередной дозы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

"12 мая правоохранители задержали злоумышленницу во время реализации очередной партии наркотического средства. 60-летняя местная жительница причастна к распространению наркотического средства "метадон" на территории Львовского района", – сообщили в полиции Львовщины.

Следователи при процессуальном руководстве Жовковской окружной прокуратуры сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет.

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